"> Manna accelera sul mercato: Gutierrez dal Girona può arrivare per 18-20 milioni, Juanlu ha giĂ detto sì ma serve un’uscita. Conte vuole terzini protagonisti nel suo 4-3-3. CASTEL DI SANGRO – Il Napoli cambia pelle, puntando forte sulla scuola spagnola per rivoluzionare le corsie difensive. Dopo l’operazione Juanlu Sánchez con il Siviglia, il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti per Miguel Gutierrez, protagonista dell’ottima stagione del Girona. Il terzino sinistro, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, è ora l’obiettivo numero uno del Napoli per completare il pacchetto difensivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, virata spagnola sulle fasce