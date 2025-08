Napoli Rrahmani | Sono felice qui sul mio idolo

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro. Queste le sue parole: “Sfrutto il tempo per riposare nel tempo libero. Primo stipendio? Dopo un paio comprai una auto. Ringrazio papa’, la famiglia e tutti i miei allenatori. Ricordo il primo scudetto con tanti punti di vantaggio, piĂą di 15 davanti e paura di perdere. Il secondo scudetto? La partita a Parma, e l’ultima della vittoria, i momenti salienti. Due scudetti come Maradona? E’ stato un bel complimento. Da bambino sognavo la Premier, ma sono contento qui. Dopo 2-3 partite a Verona, Giuntoli chiamo’ il mio procuratore e gli disse che mi voleva al Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Rrahmani: “Sono felice qui, sul mio idolo..”

In questa notizia si parla di: napoli - rrahmani - sono - felice

Rrahmani orgoglio di Napoli: ecco il motivo per cui è tornato in Kosovo - Amir Rrahmani, ricevuto dal Primo Ministro del Kosovo e celebrato per i suoi successi in maglia azzurra Il quarto scudetto azzurro è un capolavoro targato Antonio Conte, condottiero alla guida di una squadra dinamica e determinata a raggiungere grandi obiettivi.

Napoli Cagliari 0-0 LIVE: Sherri salva su Rrahmani! - Allo Stadio Maradona, la sfida valida per la 38ÂŞ giornata di Serie A 2024/2025 tra Napoli Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona va in scena il match valido per la 38ÂŞ giornata di Serie A tra Napoli e Cagliari.

Napoli-Cagliari LIVE 0-0: miracolo di Sherri su Rrahmani - Napoli-Cagliari, 38a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 15` - Grande occasione per il Napoli: prima Rrahmani trova la respinta di Sherri.

#BUONGIORNO e Felice #Sabato a tutti i NAPOLETANI .. Gran festa di presentazione del nuovo NAPOLI 2025/26 nel ritiro di #DIMARO .. Cornice di pubblico SPETTACOLARE, entusiasmo alle stelle, fuochi d’artificio e COPPA #SCUDETTO !! .. MAMMA MIA Vai su Facebook

Pianeta Napoli (@PianetaN) Vai su X

Rrahmani: Ora tutte finali. I tifosi del Napoli? Quelli veri sono così...; Le parole di Rrahmani a Radio CRC: Molto felice della vittoria. Tranquillità , qualità e fiducia in queste ultime partite; Il Napoli di Conte crolla a Como, decide Diao. L'Inter resta a +1 e sabato c'è lo scontro diretto. Rivivi la diretta.

Rrahmani ammette: "Il mio sogno era giocare in Premier League, ma ormai sono al Napoli e sono concentrato qui" - Il difensore ricorda anche il più bel complimento ricevuto in azzurro: "Quando mi hanno detto che ho vinto due Scudetti come Maradona". Come scrive msn.com

Napoli, Lobotka: "Tanta fatica e tanti ottimi acquisti: possiamo ancora crescere" - Allo slovacco fa eco Rrahmani, che dal ritiro di Dimaro punta il mirino ancora più in alto: "Questa potrebbe essere la squadra più forte in cui io abbia mai militato" ... Riporta msn.com