Napoli quale futuro per Contini e Ferrante? Potrebbe arrivare anche un terzo portiere

Il Napoli continua a lavorare sul fronte portieri? Dopo aver definito il futuro di Meret e aver accolto Milinkovi?-Savic come nuovo rinforzo tra i pali, sta valutando l’innesto di un terzo portiere esperto e affidabile. In questo contesto, il nome che emerge è quello di Nicola Leali, classe 1993, reduce da una stagione positiva con . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - terzo - portiere - contini

Terzo settore, a Napoli ‘Protagonisti!’: voce con l’arte a nuove generazioni con background migratorio - (Adnkronos) – Dare voce alle nuove generazioni con background migratorio e al loro diritto di essere riconosciute come parte viva e propositiva della società , partendo dal ruolo dell’arte come strumento di inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.

Terzo settore, a Napoli ‘Protagonisti!’: voce con l’arte a nuove generazioni con background migratorio - (Adnkronos) – Dare voce alle nuove generazioni con background migratorio e al loro diritto di essere riconosciute come parte viva e propositiva della società , partendo dal ruolo dell’arte come strumento di inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.

Napoli, incontro tra ADL e il sindaco per la riapertura del terzo anello del Marandona – il COMUNICATO - Napoli, incontro tra ADL e il sindaco per la riapertura del terzo anello del Marandona – il COMUNICATO Sono giornate calde a Napoli e per il Napoli, non solo in campo, dove la squadra di Antonio Conte è vicina alla conquista del 4° scudetto della sua storia, ma anche fuori, dove Aurelio De Laurentiis è […]

Il #Napoli ha scelto il terzo portiere, sostituirà #Contini: il profilo – Sky Vai su X

Tra i due litiganti (Napoli e Torino) Milinkovic-Savic potrebbe scegliere Mourinho (Tuttosport). Il portoghese lo vuole al Fenerbahce. La trattativa col Napoli è ferma ed è legata a Ngonge, oltre al fatto che De Laurentiis non vorrebbe spendere l'intera clausola di Vai su Facebook

Il Napoli ha scelto il terzo portiere, sostituirà Contini: il profilo – Sky; UFFICIALE – INFORTUNIO PER CONTINI: ECCO LA DIAGNOSI DELLA SSC NAPOLI; Ferrante, il nuovo terzo portiere, firmerà domani per il Napoli.

Napoli, ag. Contini: 'Poteva giocare in Serie A, ha bisogno di spazio ... - Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, quest'anno non ha trovato spazio con la maglia azzurra, zero presenze per lui. Scrive calciomercato.com

Napoli-Catanzaro 2-1 | Raspadori+Lucca e Iemmello-gol, Vergara un soffio ?? | OneFootball - Al 19' minuto il Napoli sfiora il terzo gol grazie a un inizio travolgente: un tiro deviato di Raspadori diventa l'assist per Beukema ( presentatosi ieri in conferenza stampa) che colpisce il palo da ... Come scrive onefootball.com