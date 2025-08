Napoli punta fucile contro i sanitari per convincerli a portare il padre in un altro ospedale

Il fatto è accaduto in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli, all’interno di un autolavaggio. Nella tarda serata di ieri un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli, all’interno di un autolavaggio. Il figlio, secondo quanto hanno riferito i Carabinieri, intervenuti sul posto, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, punta fucile contro i sanitari per convincerli a portare il padre in un altro ospedale

