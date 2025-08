Napoli per il centrocampo spunta Fabbian ma c’è da trattare

Tra Napoli e Bologna potrebbe iniziare una terza trattativa in questa sessione di mercato. Dopo quella andata a buon fine per Sam Beukema e quella fallimentare per Dan Ndoye, trasferitosi al Nottingham, ora i partenopei sono interessati a Giovanni Fabbian. Al momento le due parti, però, sarebbero lontanissime dal trattare Trattativa da impostare, ma complicato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Se Miretti non convince, per il Napoli c’è l’ipotesi Fabbian (ancora il Bologna) – Pedullà - Il mercato del Napoli non è affatto chiuso. Dopo aver già messo a segno sei operazioni in entrata: Marianucci, De Bruyne, Beukema, Lang, Lucca e Milinkovic-Savic,  prosegue la campagna di rafforzamento.

Per il centrocampo del Napoli spunta il nome di Giovanni Fabbian Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà , Fabio Miretti non è l'unico profilo accostato agli azzurri Il Bologna, proprietaria del cartellino di Fabbian, sarebbe interessata a qualche contro

