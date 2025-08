Napoli Marianucci | Ho legato molto con Di Lorenzo

Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro. Queste le sue parole: “Nel tempo libero guardo Netflix, mi alleno e gioco alla Playstation, soprattutto giochi di guerra, Fifa e Fortnite. Due anni fa il primo guadagno arrivo’ all’Empoli e comprai dei vestiti. Ringrazio famiglia e amici che mi hanno sempre seguito. I complimenti dei compagni fanno sempre piacere. Sogno il primo gol in Serie A. Sarebbe bello vincere lo scudetto. Il ds chiamo’ il mio procuratore durante l’anno, dentro di me la gioia era immensa pur dovendo Finire la Stagione. Nella fotocamera con Beukema? Sam è ‘un ragazzo fantastico, Mi sto trovando benissimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Marianucci: “Ho legato molto con Di Lorenzo”

Napoli, è fatta per Luca Marianucci. Accomandato: “La prima settimana di giugno firmerà il contratto: le cifre” - La notizia circolava da diverse settimane e conferme sono arrivate anche dai diretti interessati. Ora, anche il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, conferma circa il buon esito della trattativa tra Napoli ed Empoli per il trasferimento in Campania del difensore Luca Marianucci.

Napoli, via vai in difesa: Natan verso il riscatto dal Betis, bloccato Marianucci dall'Empoli - In attesa di scoprire quale sarà l`esito finale della lotta Scudetto fra Inter e Napoli, la formazione partenopea sta conducendo alcune operazioni.

Mercato Napoli, non solo Marianucci: secondo colpo dall’Empoli? - Dopo Marianucci, il Napoli potrebbe acquistare anche un altro calciatore dall’Empoli: l’indiscrezione sulla trattativa.

