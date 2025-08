Napoli – Lookman ritorno di fiamma | c’è un caso specifico

Queste ore di calciomercato stanno assumendo contorni sempre piĂą roventi, con gli azzurri che potrebbero intavolare una trattativa a sorpresa per un nome da urlo. Non è un segreto: il Napoli deve completare al 100 % la rosa e Antonio Conte si aspetta forza nuove il prima possibile. Nonostante i colpacci delle ultime settimane, ecco che il board azzurro potrebbe decidere di regalare l’ultimo, spettacolare colpo di scena. In tal senso, ecco gli ultimi aggiornamenti. Lookman: il Napoli pensa a un clamoroso affondo. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport il nome di Ademola Lookman potrebbe prepotentemente tornare al centro della lista dei desideri di Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Lookman, ritorno di fiamma: c’è un caso specifico

