Napoli lavori edili sospesi in Corso Amedeo di Savoia | gravi violazioni delle norme sulla sicurezza

Operai senza Piano Operativo di Sicurezza e attrezzature usate in modo improprio: sospesi i lavori dopo l’intervento della Polizia Locale e dell’Ispettorato del Lavoro.. NAPOLI – Lavori edili sospesi in un appartamento di Corso Amedeo di Savoia a seguito di gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro accertate dalla Polizia Locale e dall’Ispettorato del Lavoro. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha allertato gli agenti dell’unitĂ operativa Stella per la caduta di materiale edile da un balcone. All’arrivo della pattuglia, i detriti erano giĂ stati rimossi dall’area condominiale, ma erano ancora evidenti le tracce dell’incidente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: lavori - sospesi - sicurezza - napoli

