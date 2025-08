Napoli inseguimento in scooter | 17enne e 18enne arrestati in Piazza Nicola Amore

I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, hanno speronato un agente e tentato la fuga prima di essere bloccati dalla Polizia. Napoli – Inseguimento ad alta tensione tra le strade del centro cittadino. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato due giovani napoletani, di 17 e 18 anni, entrambi con precedenti penali, con l’accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato in piazza Municipio, quando gli agenti della Polizia Locale – U.O. Motociclisti hanno intimato l’alt a uno scooter con due giovani a bordo, entrambi senza casco. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato cercando di sfuggire al controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: napoli - inseguimento - piazza - scooter

Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia in mini moto tra i pedoni: inseguimento e sequestro in pieno centro - Zona pedonale di Largo Berlinguer, quartiere storico San Giuseppe, pieno centro a Napoli. Tra le numerose persone in strada tra residenti e turisti che passeggiano inizia a girare una mini cross a benzina che di mini moto però ha nulla.

Napoli, folle inseguimento a Fuorigrotta: preso un minorenne armato - Momenti di paura e caos ieri mattina a Fuorigrotta. Due giovanissimi hanno tentato di rapinare uno scooter in via Alessandro D?Alessandro, nei pressi di via Canzanella.

Napoli, il TikToker Michele Napolitano armato di pistola per la festa Scudetto: arrestato dopo inseguimento - Doveva essere una serata di festa per celebrare il quarto scudetto del Napoli, ma in via Acton si è trasformata in una scena da far west.

A 20 anni, con 60 dosi di crack e 2.400 euro in tasca, ha tentato la fuga in scooter senza casco. Arrestato dopo un inseguimento ad #Aversa: crack, cocaina e soldi nascosti anche in casa #Aversa #Pusher Vai su Facebook

Napoli, in due viaggiano su scooter senza targa: scatta l'inseguimento e nella fuga feriscono un carabiniere; Napoli, sorpreso a rubare: arrestato 29enne dopo un inseguimento; Folle inseguimento per le strade del quartiere: ferito un carabiniere.

Napoli, tenta di scippare il Rolex a un turista: arrestato 16enne - Il minorenne è stato bloccato grazie a un'azione sinergica di polizia e Guardia di Finanza: il #Rolex valeva 35mila euro #minorenne ... Si legge su cronachedellacampania.it

Napoli, pusher inseguito e arrestato con due chili di stupefacenti - Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti e la detenzione abusiva di armi nel centro cittadino. Secondo cronachedellacampania.it