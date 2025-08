Napoli in arrivo Gutierrez e Juanlu | Conte ha deciso il nuovo modulo

Il Napoli di Antonio Conte cambia pelle e guarda alla Spagna. Non piĂą tentennamenti o soluzioni di ripiego: il club azzurro ha individuato con precisione chirurgica i due esterni che dovranno completare la rivoluzione tattica voluta dal tecnico salentino. Miguel Gutierrez del Girona e Juanlu Sanchez del Siviglia sono i nomi che Conte ha messo sul tavolo di Giovanni Manna, con una richiesta chiara e diretta. La svolta iberica: esterni tecnici e resistenti per il 4-3-3. La svolta iberica non è casuale. Conte ha sposato definitivamente il 4-3-3 e sa perfettamente che tipo di giocatori servono per far funzionare il suo nuovo sistema di gioco. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, in arrivo Gutierrez e Juanlu | Conte ha deciso il nuovo modulo

In questa notizia si parla di: conte - napoli - gutierrez - juanlu

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Con la flessibilità di #Gutierrez (e #Juanlu) in rosa, #Conte può sviluppare anche la difesa a tre, se necessario. #Raspadori ora diventa fondamentale. Ecco perché l’arrivo di un esterno alla #Nusa sembra un’ipotesi ormai remota. ? https://napolinetwork.com Vai su X

Ci sono conferme in merito al forte interessamento del Napoli per Miguel #Gutierrez. Accordo a un passo con il Girona. Vai su Facebook

?? TERZINI. Il Napoli su Juanlu e Gutierrez per un motivo ben preciso; Conte spinge per Gutierrez e Juanlu, il tecnico ha un’idea precisa: le ultime – GdS; Calciomercato Napoli, tentazione Atletico Madrid per Raspadori. Azzurri su Juanlu e Gutierrez.

Gutierrez e Juanlu, il nuovo Napoli di Antonio Conte - La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare gli ultimi tasselli per la rosa di Antonio Conte. forzazzurri.net scrive

Gutierrez e Juanlu a Napoli, li ha chiesti Conte! Gazzetta: il tecnico ha scelto il modulo e fatto una richiesta precisa - Nelle ultime ore è arrivato un netto cambio di strategia nel mercato del Napoli: gli azzurri stanno puntando con decisione a due esterni iberici, ovvero Miguel Gutierrez del Girona e Juanlu Sanchez de ... Come scrive informazione.it