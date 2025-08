Napoli il cestello si ribalta e piovono detriti | chiuso cantiere edile per scarsa sicurezza

Gravi carenze in materia di sicurezza hanno portato alla sospensione di un cantiere edile all’interno di un appartamento a Napoli, in Corso Amedeo di Savoia. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva denunciato la caduta di materiale da un balcone. Napoli, il cestello si ribalta e piovono detriti: chiuso cantiere edile . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, il cestello si ribalta e piovono detriti: chiuso cantiere edile per scarsa sicurezza

Napoli, al Parco Margherita cantiere ancora aperto ma è già polemica tombini - Tempo di lettura: 2 minuti Lavori al Parco Margherita: nemmeno sono finiti, ma già partono le polemiche.

Napoli, sorpreso a rubare in un cantiere: in manette 47enne - Colto sul fatto mentre cercava di portare via attrezzature da un cantiere in pieno centro. È finito in manette nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato per furto aggravato.

Il Principe di Napoli prende forma, ecco a che punto è il cantiere - Foto - IL PROGETTO. Si sta lavorando per trasformare i circa 1.600 metri quadri in spazi dedicati all’arte, al teatro, alla lettura e alle associazioni del quartiere.

«Non si può morire sul lavoro nel 2025». Le parole di Olimpia e Bruno, fratelli di Ciro Pierro, il 62enne napoletano che ieri, insieme ad altri due operai, ha perso la vita in un cantiere edile nel quartiere Rione Alto a Napoli, sono colme di rabbia e disperazione. Vai su Facebook

