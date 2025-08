Napoli furto nell' appartamento di Vincenzo del Grosso uno degli operai morti al Rione Alto

Un furto messo a segno nel piccolo appartamento di Vincenzo Del Grosso, getta inquietudine sulla tragica scomparsa dell'operaio 53enne che ha perso la vita precipitando da un carrello. 🔗 Leggi su Ilmattino.it ¬© Ilmattino.it - Napoli, furto nell'appartamento di Vincenzo del Grosso, uno degli operai morti al Rione Alto

