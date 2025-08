Napoli colpo a sorpresa per la mediana | la mossa che aggira le restrizioni

Il Napoli è una delle big di Serie A più attive in questa sessione di calciomercato e, dopo aver regalato ad Antonio Conte colpi di assoluto spessore, il board azzurro è deciso a rinforzare ancora di più la mediana dei Campioni d’Italia. I fuochi d’artificio in casa azzurra non hanno intenzione di fermarsi. Nonostante gran parte del mercato in entrata sia già stato completato in maniera eccellente, mancano i ritocchi finali. Per intenderci, quelli che completerebbero al 100% la rosa di mister Conte. In tal senso, uno dei reparti da coprire in maniera definitiva è il centrocampo. La strategia del Napoli è ormai palese: trattare su più tavoli per poi affondare in maniera decisa sul calciatore che più ha convinto le parti in gioco. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, colpo a sorpresa per la mediana: la mossa che aggira le restrizioni

In questa notizia si parla di: napoli - mediana - colpo - sorpresa

Mercato Napoli, idea inedita per la mediana: sorpresa dalla Serie A - Dopo De Bruyne e Marianucci, gli azzurri vogliono continuare a rinforzarsi: contatti per un centrocampista della Serie A.

Calciomercato Napoli, Miretti e Kjærgaard: gli obiettivi di Conte per la mediana - Il Napoli vuole costruire una squadra giovane e futuribile. Gli obiettivi per la mediana del domani sono Fabio Miretti della Juventus e Maurits Kjaergaard del Salisburgo L'articolo Calciomercato Napoli, Miretti e Kjærgaard: gli obiettivi di Conte per la mediana proviene da Il Difforme.

Si rischia ancora una volta la telenovela che può bloccare il mercato del Napoli sul versante offensivo. E' una assurdità inaccettabile! Vai su Facebook

Napoli, per la mediana spunta il nome dello juventino Miretti; Colpo a sorpresa in Serie B: l’ex Napoli torna in Italia!; Calciomercato Avellino, Gyabuaa e Milani più vicini: rush per Artistico.

Napoli, Gutierrez la mossa a sorpresa: regalo per Conte e nuovo ruolo per Spinazzola. Raspadori piace all’Atletico - Le ultime delusioni sul mercato spingono il Napoli a chiudere per Gutierrez, terzino del Girona: una scelta che può cambiare le strategie di Conte e il ruolo di Spinazzola. Lo riporta sport.virgilio.it

Calciomercato Napoli: Conte ha fatto questo nome a sorpresa - Ecco chi è il nuovo obiettivo nel mirino del club partenopeo Il mercato del Napoli continua a pieno regime per consegnare ad Antonio Conte ... Riporta calcionews24.com