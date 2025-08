Napoli col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale | è un infermiere

Un uomo, successivamente identificato come infermiere, avrebbe imbracciato un fucile per costringere i sanitari del 118 a portare il padre al Policlinico, invece che all’Ospedale del Mare. Nella tarda serata di ieri un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli, all’interno di un autolavaggio. Il figlio, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale: è un infermiere

In questa notizia si parla di: napoli - fucile - costringere - portare

Allarme a Napoli per due ragazzini armati di fucile a pallini - Almeno 3 segnalazioni su Facebook parlano di due ragazzini armati di fucile a pallini che mirano e sparano contro bersagli scelti a caso.

Follia a Napoli, 45enne minaccia 118 con il fucile: “Dovete portare mio padre al Policlinico” - Attimi di tensione nella serata di ieri, giovedì 31 luglio, in via Taddeo da Sessa, dove un uomo di 70 anni è stato colto da un malore all’interno di un autolavaggio.

Napoli: Imbraccia un fucile per costringere sanitari di un’ambulanza a portare il padre al policlinico - 45enne arrestato dai Carabinieri, sequestrata carabina ad aria compressa . Ieri in tarda serata un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, all’interno di un autolavaggio.

Loredana Rossi apre lo Star Show al #NapoliPride2025 con “Bella Ciao” #napolipride #evento #LGBTQIA+ #parata #napoli #piazzadante #concerto Vai su Facebook

Col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale; Il padre sta male, lui imbraccia un fucile e lo punta contro i sanitari: Ora lo portate al Policlinico; Napoli, infermiere punta fucile contro operatori ambulanza per costringerli a ricoverare il padre.

Col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale - Nella tarda serata di ieri un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli. Riporta msn.com

Napoli, infermiere punta fucile contro operatori ambulanza per costringerli a ricoverare il padre - Imbraccia un fucile per costringere sanitari di un'ambulanza a portare il padre al policlinico. Si legge su napoli.repubblica.it