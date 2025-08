Napoli Capitale del matrimonio e turismo Tutto Sposi già 20.000 accessi

Sono 20 mila le persone che hanno già fissato l’adesione alla 36esima edizione di Tutto Sposi, evento previsto ad ottobre. Cresce l’attesa per la 36ª edizione del salone Tutto Sposi 2025, in programma a Napoli alla Mostra d’Oltremare ad ottobre. Sono 20.000 le persone che hanno già effettuato la registrazione per partecipare all’evento, dimostrando l’interesse . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Capitale del matrimonio e turismo, Tutto Sposi già 20.000 accessi

In questa notizia si parla di: tutto - sposi - napoli - capitale

Foto e sorrisi, poi è choc alla festa di nozze: finisce malissimo, salta tutto. Un incubo per gli sposi - Come ci insegna Hollywood (e purtroppo anche la vita vera), invitare qualcuno al proprio matrimonio può trasformarsi facilmente in una roulette russa.

Luca Bizzarri al matrimonio di Montanari: spiffera tutto (alle spalle di invitati e sposi) - "Il matrimonio 4.0", questo il titolo di una delle ultime puntate del podcast di Luca Bizzarri, "Non hanno un amico".

? Fino al 21 settembre, per l' #EstateRomana2025 Roma Capitale promuove numerose #Arene cinematografiche in diversi quartieri della città . Nel Municipio Roma I Centro, dal 12 luglio al 14 settembre, "Notti di Cinema" a Piazza Vittorio, mentre, dal 18 al Vai su Facebook

Tutti a Napoli per sposarsi, è la capitale italiana delle nozze: nel 2025 ospita più matrimoni di Roma. Il costo medio 31mila euro; Napoli capitale dei matrimoni: wedding planners arrivati da Stati Uniti, Gran Bretagna, Emirati Arabi, Francia, Georgia, Canada e Lettonia; Matrimoni a Napoli, in campo i tour operator esteri: «Puntiamo sulla città ».

Napoli Capitale del matrimonio e turismo, Tutto Sposi già 20.000 accessi - Cresce l’attesa per la 36ª edizione del salone Tutto Sposi 2025, in programma a Napoli alla Mostra d’Oltremare ad ottobre. Lo riporta 2anews.it