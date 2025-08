Napoli Beukema | Sogno lo scudetto con gli azzurri

Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro. Queste le sue parole: “Nel tempo libero gioco alla Playstation, mi piace Fifa. In Olanda giochiamo sempre con la palla in tutti gli allenamenti. In Italia c’e’ più tattica. Con il primo stipendio comprai un gioco della Playstation. Ringrazio famiglia e allenatori. Penso ai complimenti degli amici. Ora che sono del Napoli non e’ cambiato il mio atteggiamento, sono umile. Sognavo di vincere il Mondiale da bambino, ma ora sogno lo scudetto. A chi vorrei fare gol? Spero sia un gol importantissimo. Quando ero in vacanza a Ibiza mi ha chiamato il mister. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Beukema: “Sogno lo scudetto con gli azzurri”

Beukema:”Sogno lo scudetto e la coppa del mondo con l’Olanda”; Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro, le domande dei tifosi: le risposte di Rrahmani, Beukema, Marianucci e Lucca; Beukema: Parlo con Ndoye tutti i giorni. Giocarci ancora insieme? E' sempre bello giocare insieme ai propri amici. Ho un sogno per questa stagione.

