Napoli asili nido raddoppiati | sprint con i fondi Pnrr

«Abbiamo investito negli asili nido, abbiamo raddoppiato il numero di posti, riqualificato gli asili, eliminato il precariato e assunto insegnanti nelle scuole dell?infanzia. Non siamo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, asili nido raddoppiati: sprint con i fondi Pnrr

Asili nido, il Comune approva le graduatorie: raddoppiano i posti nelle strutture convenzionate - Sono 1.280 i bambini fra 0 e 3 anni ammessi agli asili nido comunali e in quelli convenzionati nell'anno educativo 2025-2026, destinati a salire a 1.

Asili nido: è scontro sulle liste d’attesa, Salis, "Destra ha dimenticato le famiglie", Corso, "Fake news" - Scontro acceso a Genova sui servizi educativi per l’infanzia. La candidata sindaca della coalizione progressista, Silvia Salis, attacca la giunta di centrodestra: “A destra parlano tanto di famiglia, ma l’hanno dimenticata.

Culle vuote e scuole a rischio, come il calo della natalità sta cambiando asili nido, tempo pieno e futuro dell’Italia - Il calo della natalità in Italia si conferma una delle sfide più complesse per il sistema Paese, con ripercussioni dirette su asili nido e scuola.

