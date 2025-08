Napoli arriva l’annuncio di Fabrizio Romano | Ci siamo siamo ai dettagli

Calciomercato Napoli, gli azzurri vicinissimi al prossimo colpo: arriva l’annuncio dell’esperto di mercato, Fabrizio Romano. Continua il calciomercato in entrata del Napoli di Antonio Conte: gli azzurri sono pronti a chiudere un nuovo colpo in entrata dopo le diverse ufficialitĂ delle ultime settimane. A riportare ciò è stato Matteo Moretto, esperto di mercato che, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha sganciato una notizia bollente. Gutierrez-Napoli, ci siamo: le ultime. La distanza tra Miguel Gutierrez ed il Napoli è ormai davvero minima. L’esterno del Girona, infatti, ha dato prioritĂ al Napoli nonostante gli interessi di alcuni club come West Ham e Marsiglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’annuncio di Fabrizio Romano: “Ci siamo, siamo ai dettagli”

In questa notizia si parla di: napoli - siamo - fabrizio - romano

A Napoli l’America’s Cup 2027, Meloni: “Prima volta in Italia, siamo orgogliosi” - (Adnkronos) – "Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà , per la prima volta nella storia, in Italia.

De Bruyne-Napoli, ci siamo: cosa manca per chiudere - Prosegue la trattativa del Napoli per portare in maglia partenopea Kevin De Bruyne, che lascerĂ a fine stagione il Manchester City.

Napoli, Lukaku innamorato: «Città splendida. Con Conte siamo come Phil Jackson e Shaquille O’Neal» - Napoli, Lukaku innamorato: «Città splendida. Con Conte siamo come Phil Jackson e Shaquille O’Neal» Sul sito ufficiale della FIFA è intervenuto in un intervista Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, attualmente in corsa per la vittoria dello scudetto.

ULTIM’ORA: VICTOR OSIMHEN AL GALATASARAY, CI SIAMO! Il colpo di mercato è a un passo: secondo Fabrizio Romano, il Galatasaray ha trovato l’accordo totale con il Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen! Manca solo la firma sui documenti Vai su Facebook

Noa Lang al Napoli, ci siamo Il Napoli chiude il colpo Noa Lang: ultimi documenti in scambio con il PSV ? Operazione da 28 milioni garantiti piĂą il 10% sulla futura rivendita, questo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube #SSCNapoli Vai su X

Fabrizio Romano: Milinkovic-Savic al Napoli, ci siamo. I dettagli; Noa Lang-Napoli, ci siamo! Ecco cosa manca per chiudere. Le ultime su Beukema; LANG-NAPOLI, CI SIAMO! ROMANO: ULTIMO PASSAGGIO SULLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

Gutierrez al Napoli, Moretto annuncia: "E' quasi fatta, cifre e dettagli" - Questo è quanto raccontato da Matteo Moretto attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano: "Gu ... Come scrive msn.com

Garnacho, altro che Napoli. Romano: "Vi dico io dove vuole giocare" - Alejandro Garnacho ed il Napoli non sarebbero destinati ad incontrarsi nemmeno in questa sessione estiva di trattative. Si legge su msn.com