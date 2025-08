Napoli affare fatto per Gutierrez Moretto e Romano in coro | Siamo alle fasi finalissime le cifre del trasferimento

Il Napoli è sempre piĂą vicino a chiudere un altro importante colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di trattative, l’arrivo di Miguel Gutierrez in maglia azzurra è ormai quasi fatto: “Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, le parti stanno discutendo di piccoli dettagli”. “Le . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa Sembrava dover essere il primo colpo del calciomercato estivo della Juve, ma dalla Spagna è arrivata la novità che rischia di stravolgere tutti i piani.

Gutierrez al Napoli, arriva la risposta degli azzurri: presa una decisione per l’estate - Nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso accostato al Napoli: la dirigenza azzurra ha finalmente deciso.

Il Napoli apprezza Gutierrez ma non è una priorità e c’è da fare i conti con il Real (Pedullà ) - Il Napoli continua ad inseguire il sogno scudetto, ma all’interno della società si è già cominciato a programmare il futuro.

