Napoli a caccia del doppio colpo spagnolo | piacciono Juanlu e Gutierrez

Napoli, 1 agosto 2025 - Un esterno alto, due bassi e un centrocampista: questo, a meno di ulteriori sorprese, sembra essere il menù in entrata che Giovanni Manna proverà a servire ad Antonio Conte da qui alla fine della sessione estiva di mercato. Al di là dei nomi, la parola d'ordine sembra essere duttilità , un po' come da esperimenti relativi al modulo a opera proprio del tecnico salentino. Juanlu-Gutierrez, vicino il doppio colpo spagnolo.  Difficile che qualche regalo possa arrivare al Napoli (e di conseguenza al suo allenatore) nel giorno del 99esimo compleanno, ma l'accelerata per il restyling delle corsie laterali sembra già in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli a caccia del doppio colpo spagnolo: piacciono Juanlu e Gutierrez

