Napoli 16enne tenta di rubare Rolex da 35mila euro | arrestato nel centro storico

Inseguimento tra le vie del centro di Napoli: Polizia e Guardia di Finanza fermano un minorenne dopo il tentato scippo. Paura nel centro storico di Napoli, dove un 16enne napoletano è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali dopo aver cercato di scippare un orologio Rolex del valore di circa 35mila euro a un passante. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 31 luglio in via Sant’Anna dei Lombardi, quando alcuni passanti hanno notato un giovane fuggire di corsa. La vittima ha raccontato agli agenti che il minorenne aveva cercato di strappargli l’orologio dal polso, senza riuscirci, e si era quindi dato alla fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it