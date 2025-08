Nadine Sierra non potrà essere sul palco dell' Arena di Verona | Con rammarico devo cancellare le mie prossime esibizioni

Per motivi di salute, il soprano Nadine Sierra non potrà prendere parte alle sue attese recite in Arena, previste nei prossimi giorni. Lo ha annunciato nelle scorse Fondazione Arena di Verona, spiegando che l’artista si trova costretta a una pausa dagli impegni musicali e, quindi, non potrà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

