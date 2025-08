My oxford year | guida ai personaggi e cast del film

Il nuovo film romantico di Netflix, My Oxford Year, si distingue per un cast di personaggi carismatici e interpretazioni di alto livello. La pellicola narra la storia di Anna, una giovane statunitense che si trasferisce in Inghilterra per studiare poesia vittoriana presso l’UniversitĂ di Oxford. La vicenda, inizialmente prevista come un’esperienza temporanea, si complica quando la protagonista incontra Jamie, dando origine a una relazione ricca di emozioni e colpi di scena. Questa commedia romantica ha riscosso grande attenzione grazie alla sua sceneggiatura accurata e alla direzione di Iain Morris, oltre che per il talento del cast. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - My oxford year: guida ai personaggi e cast del film

My Oxford Year, il trailer del film sentimentale con Sofia Carson - Sofia Carson e Corey Mylchreest tornano ancora una volta in casa Netflix ma insieme da protagonisti per My Oxford Year: ecco il primo trailer del film sentimentale.

Recensione di my oxford year: perché il drama romantico di netflix delude - Il nuovo film disponibile su Netflix, My Oxford Year, si inserisce nella lunga lista di commedie romantiche che puntano a trasmettere un messaggio di vivere intensamente il presente.

My Oxford Year, su Netflix il film romantico con Sofia Carson - Una studentessa americana approda a Oxford e si innamora di un inglese. Ma i segreti del ragazzo rischiano di mettere tutto a rischio

Amore, addii e il giovane Re Giorgio di Bridgerton: "Il mio anno a Oxford" è la storia che non volevamo finisse così - Una storia d’amore tra biblioteche e segreti: Il mio anno a Oxford arriva su Netflix con un finale che spezza e incanta e il giovane Re Giorgio di ... Si legge su alfemminile.com

Il mio anno a Oxford: cast, trama, citazioni e tutto quello che sappiamo - Scopri cast, trama, citazioni e curiosità su Il mio anno a Oxford, il nuovo film ambientato tra sogni, studi e legami indimenticabili. Lo riporta cinefilos.it