Musica e cultura Usa anni ’40 e ’50 Ecco l’atteso Summer Jamboree

Si apre con un giorno di Prefestival l’edizione numero 25 del Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in programma in città fino al 10 agosto. Una grande festa del Rock’n’Roll che punta dritta al cuore (e ai piedi), dove ogni dettaglio è pensato per far vivere quell’atmosfera sognante, semplice e gioiosa dell’epoca. Tra sfrenati balli swing, grandi show e concerti, look vintage e vibrazioni d’altri tempi, Senigallia si trasformerà ancora una volta nel regno degli amanti del genere, ma anche di chi lo vuole scoprire e riscoprire. Oltre 25mila sono i metri quadri di area urbana, 157 artisti provenienti da 15 paesi del mondo e poi 2 palchi principali, 9 piste da ballo e il dopo festival alla Rotonda a Mare, già sold out in alcune serate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

