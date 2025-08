Musei gratis in Toscana domenica 3 agosto la guida provincia per provincia

Firenze, 3 agosto 2025 – Quella del 3 agosto sarĂ una domenica in cui sarĂ possibile entrare gratuiti nei musei della Toscana. Il mese comincia nel migliore dei modi per chi resta in cittĂ e vuole visitare i suoi scrigni d’arte. Ecco i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi visitabili gratuitamente. Firenze. Il 3 agosto per l’iniziativa del Ministero della Cultura della Domenica al museo, ingresso gratuito per tutti nei musei e parchi archeologici statali. A cominciare da Uffizi e Palazzo Pitti, visitabili dalle 8,15 alle 18,30, e dal Giardino di Boboli dalle 8,15 alle 19,10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei gratis in Toscana domenica 3 agosto, la guida provincia per provincia

