Multa per la sedia fuori dal negozio lettera aperta al sindaco | Sono queste le priorità?

Forte dei Marmi, 1 agosto 2025 – Multato per la seggiolina fuori dall'attività che, secondo la polizia municipale, non avrebbe favorito l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso dalla strada. La sanzione ha colpito Enrico Stagetti, titolare di Stigio's bikineria in via Risorgimento 'reo' di aver lasciato quella sedia proprio davanti al negozio. E così – senza toni di contestazione esplicita nei confronti della multa – ha però inviato una lettera aperta al sindaco Bruno Murzi per lamentare una serie di situazioni ormai "incontrollate" in paese "visto che l'unica cosa che interessa alla polizia municipale sono suolo pubblico e poltroncine ".

