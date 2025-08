Motorola Edge 60 Pro la recensione | design display e batteria al top senza spendere una fortuna

L’Edge 60 Pro è sicuramente uno dei migliori telefoni Android di fascia media sul mercato. All’estetica curata aggiunge prestazioni solide e un’autonomia davvero sorprendente. Anche le fotocamere fanno un buon lavoro, considerato il prezzo accessibile. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Motorola Edge 60 Pro, la recensione: design, display e batteria al top, senza spendere una fortuna

