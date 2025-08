Motori

MaremmaCorse 2.0 comunica il cambio di sede della 10^ edizione del Rally “Colline Metallifere”, in programma per il 25 e 26 ottobre. Da Piombino, dove la competizione è stata ospitata per sette anni, si sposta decisamente di versante, andando in Valdicecina, a Pomarance, luoghi che nel recente passato hanno ospitato con soddisfazione le corse auto su strada, anche di lunga tradizione, come il Rally “Alta Valdicecina” (dal 1979 al 2019, per ben 41 edizioni) e il Rally di Pomarance (dal 2008 al 2020). La decisione è arrivata dopo un lungo lavoro di contatti, di idee condivise ed il forte stimolo arrivato dal Comune di Pomarance, capofila di un progetto che vuole valorizzare con forza il territorio della Valdicecina mediante iniziative che possano dare immagine e incremento di presenze, offrendo luoghi, strade che nel passato hanno scritto pagine importanti di storia sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Motori

Motori: due equipaggi della Squadra Corse a podio nel Rally degli Abeti - Il terzo appuntamento stagionale della Coppa Italia Rally 7° Zona, il Rally degli Abeti, ha visto tra i protagonisti i portacolori della Squadra Corse Città di Pisa con due podi guadagnati: la seconda piazza di classe di Carmignani-Fontana su Peugeot 208 Rally Vti, e la terza piazza della propria.

Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Aragon, Rally Italia Sardegna, MXGP Lettonia - Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, il WRC in Italia e l’MXGP. MOTOMONDIALE IN SPAGNA – Il Motomondiale ritorna nella penisola iberica per il Gran Premio di Aragon.

In montagna rombano i motori, è il gran giorno del 44° Rally dell’Appennino - Oggi è la grande giornata del quarantaquattresimo rally dell’Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6.

Motori; Si scaldano i motori per il rally di Pomarance; Runfola-Federighi, successone al 4° RallyDay di Pomarance.

Motori. Da Pontedera alle terme, sarà un grande rally. Fissato l’itinerario che un anno fa riscosse consensi - 7 settembre, aprirà una fase delicata della stagione in Toscana ... Come scrive msn.com

Muore in moto a 19 anni. Soccorso in strada, per lui non c’è stato nulla da fare - Sono stati gli amici motociclisti che erano con lui a cominciare le manovre di rianimazione, poi proseguite dai sanitari. Scrive msn.com