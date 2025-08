Motherwell il manager parla dello scozzese Probabile che Miller alla fine sarà ceduto E Sartori resta vigile

Cresce la concorrenza, ma il Bologna non molla: Lennon Miller (18 anni) resta nel mirino ed è un po’ più vicino. L’opera di dialogo con il Motherwell e il lavoro ai fianchi sul giocatore ha dato i primi frutti sperati: il prezzo, da 10 milioni di richiesta iniziale è sceso a 6, secondo quanto filtra dalla Scozia per un centrocampista duttile, a tutto campo, che a Casteldebole ritengono il possibile erede di Ferguson. E il manager del club, Jens Berthel Askou, di fatto ha confermato l’imminente addio: "Ci sono da tempo molte speculazioni e interessamenti per Lennon che si stanno intensificando e ovviamente ci sono alte probabilità di un suo trasferimento nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motherwell, il manager parla dello scozzese. "Probabile che Miller alla fine sarà ceduto». E Sartori resta vigile

