Mostruosa Silvia Di Pietro | frantuma il record italiano dopo 11 anni e avanza col 3° tempo nei 50 farfalla!

Una lieta sorpresa nel sesto giorno di batterie in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Silvia Di Pietro è parsa immergersi in una sorta di elisir di giovinezza, nuotando in maniera diventa la propria heat dei 50 delfino. Lei, classe ’93, sta vivendo quest’esperienza nelle vesti di capitana e, dovendo attendere non poco di entrare in gara, si è espressa su livelli che mai si erano potuti apprezzare. La nostra portacolori, infatti, è andata a stampare il terzo crono dell’overall di 25.49, preceduta solo dalla fenomenale americana Gretchen Walsh (25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mostruosa Silvia Di Pietro: frantuma il record italiano dopo 11 anni e avanza col 3° tempo nei 50 farfalla!

In questa notizia si parla di: silvia - pietro - mostruosa - frantuma

Exit poll elezioni a Genova 2025: Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57% - Chiusi alle 15 i seggi per le comunali 2025 a Genova: ora via a exit poll, proiezioni e primi risultati reali.

Libri&Spritz: il 9 luglio a Roma la presentazione del libro “Kevin su Costner” di Silvia Bizio e Pietro Ricci - Mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 18:30, nell’ambito della rassegna LIBRI&SPRITZ promossa dalla Community CASA, il palco dell’arena Notti di Cinema a Villa Bonelli ospiterà la presentazione ufficiale del libro Kevin su Costner, firmato da Silvia Bizio e Pietro Ricci e pubblicato da Gremese Editore.

Silvia Di Pietro stupisce e sigla il record italiano nei 50 farfalla ai Mondiali 2025! - Una lieta sorpresa nel sesto giorno di batterie in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Silvia Di Pietro è parsa immergersi in una sorta di elisir di giovinezza, nuotando in maniera diventa la propria heat dei 50 delfino.