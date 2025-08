mosaico di frontiera ventimiglia in campo lo sguardo giovane narra il cambiamento

Si è conclusa al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia la mostra fotografica "Ventimiglia: da confine a comunitĂ ", un’esposizione che accosta diversi sguardi sulla realtĂ migratoria e sull’identitĂ di frontiera. L’iniziativa è rientrata nel progetto Mosaico di Frontiera, promosso da Caritas Intemelia con numerosi partner e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, all’interno del ciclo di eventi "CONFINI: 10 anni di volti, voci e solidarietĂ ". Le fotografie del reportage (YOU) Leave me alone del ligure Davide Primerano, scattate tra febbraio e settembre 2023, hanno restituito con intensitĂ la complessitĂ del territorio frontaliero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

