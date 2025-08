Morto l’ex sindaco Francesco Brocani

Addio all’ex sindaco e professore Francesco Brocani. Si è spento mercoledì a 90 anni a Porto Recanati. Ieri mattina è stata allestita la camera ardente alla casa di riposo di via delle Monache. A ricordare il prof Brocani l’amministrazione guidata dal sindaco Sauro Ragni: "Partecipiamo con profondo cordoglio alla scomparsa del prof Francesco Brocani, sindaco di Staffolo dal 1975 al 1980. Brocani ha dedicato la sua vita al servizio della comunità , sia come amministratore che come insegnante alla scuola secondaria di primo grado del nostro paese. È stato promotore di importanti opere pubbliche che hanno segnato lo sviluppo di Staffolo, tra cui l’area artigianale in via Aldo Moro, l’ampliamento della scuola primaria e secondaria di primo grado e la realizzazione della palestra comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

