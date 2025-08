Morto il rapper Jesto l’addio di Fedez | Leggenda

È venuto a mancare il rapper romano Jesto, all’anagrafe Justin Rossi Yamanouchi, che avrebbe festeggiato il suo 41esimo compleanno il prossimo 25 novembre. Figlio del cantautore Stefano Rosso, Jesto ha saputo regalare tanto alla scena rap italiana degli anni d’oro. La notizia è stata diffusa dal fratello maggiore Hyst tramite un post su Instagram. Al momento non sono ancora note le cause della sua morte. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Fedez, che lo ha ricordato come una vera leggenda. Jesto, chi era il rapper romano. Justin Rossi Yamanouchi, conosciuto come Jesto, è morto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

