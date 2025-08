Morte Michele Noschese la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale

Roma, 1 agosto 2025 – Sequestrata la salma di Michele Noschese, il 35enne napoletano noto come ‘ Dj Godzi’ morto a Ibiza il 19 luglio scorso in seguito a un intervento della polizia spagnola in casa sua. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. L'ipotesi è dunque che l'uomo sia deceduto in seguito al trattamento degli agenti iberici che l'hanno immobilizzato. Secondo la versione Guardia Civil, invece, il deejay ha perso la vita per un malore ed era sotto effetto di stupefacenti, come confermato dagli esami tossicologici. Alcuni testimoni sostengono, però, che gli agenti avrebbero malmenato il 35enne, ammanettato mani e piedi e messo a pancia in giù. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morte Michele Noschese, la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale

In questa notizia si parla di: roma - michele - noschese - procura

Michele Prestipino: ex procuratore capo di Roma va in pensione dopo 40 anni - In pensione. "Dopo oltre 40 anni di servizio, ormai vicino al limite massimo previsto dalla legge è venuto il momento della pensione.

"29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma", Michele La Ginestra al Sistina - “29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma” è uno spettacolo scritto con l’intento di “riportare Pietro e Paolo tra le vie di Roma”, il luogo dove i due apostoli hanno vissuto per parecchi anni, prima di terminare il loro percorso terreno, e dove sono tuttora sepolti.

Roma, Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini inaugurano la nuova sede dell’Anac, insieme al Presidente dell’Associazione, Francesco Ranieri Martinotti - L’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) ha inaugurato la sua nuova sede in via Cimone, nel quartiere Montesacro di Roma L’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) ha inaugurato la sua nuova sede in via Cimone, nel quartiere Montesacro di Roma.

#DjGodzi La procura di Roma, che indaga sulla morte di Michele Noschese, napoletano deceduto a Ibiza, in circostanze ancora non chiare, ha disposto il sequestro della salma. Aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Vai su X

La Procura di Roma ha disposto il sequestro della salma di “dj Godzi” Si indaga per omicidio preterintenzionale Vai su Facebook

Michele Noschese, procura Roma dispone sequestro salma dj Godzi: ipotesi omicidio preterintenzionale; Morte Michele Noschese, la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale; Dj Godzi morto a Ibiza, la procura italiana sequestra la salma: ipotesi è omicidio preterintenzionale.

Michele Noschese, procura Roma dispone sequestro salma dj Godzi: ipotesi omicidio preterintenzionale - È stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Roma in merito alla morte di Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come dj Godzi, avvenuta a Ibiza lo scorso 19 luglio. Scrive msn.com

Morte de DJ Godzi: Ministério Público de Roma apreende corpo; últimas notícias da investigação - La Procura di Roma ha sequestrato la salma di Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto in circostanze non chiare a Ibiza: le ultime notizie ... Come scrive notizie.it