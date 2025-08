Morte Michele Noschese la procura di Roma dispone il sequestro della salma e una nuova autopsia

Le indagini italiane sulla morte di Michele Noschese, il dj 35enne deceduto a Ibiza, hanno registrato un’importante evoluzione: il pubblico ministero di Roma Francesco Basentini ha disposto il sequestro del corpo e l’esecuzione di una seconda autopsia, dopo quella giĂ condotta in Spagna. L’ipotesi di reato al momento è omicidio preterintenzionale nei confronti di ignoti. Un elemento chiave per la procura sono i risultati di ulteriori accertamenti medico-legali promossi dalla famiglia in territorio spagnolo, che hanno rilevato lesioni significative, tra cui fratture alle clavicole e a sette costole. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morte Michele Noschese, la procura di Roma dispone il sequestro della salma e una nuova autopsia

Questa mattina sono stato ospite a UnoMattina Estate su Rai1, condotto da Carolina Rey, per fare il punto sulla misteriosa morte di Michele Noschese in arte DJ Godzi. In studio Claudio Brachino e la professoressa di diritto internazionale Marina Castellaneta. Vai su Facebook

Morte dj Godzi, padre ascoltato in questura a Napoli: Non vogliamo vendetta ma giustizia; Michele Noschese, si indaga per omicidio preterintenzionale: sequestrata salma, nuova autopsia; Dj napoletano morto a Ibiza, il papĂ ascoltato oggi in questura a Napoli.

Michele Noschese, si indaga per omicidio preterintenzionale: sequestrata salma, nuova autopsia - La Procura di Roma ha disposto il sequestro della salma di "dj Godzi", il 35enne napoletano morto a Ibiza il 19 luglio; verrà effettuata una ... fanpage.it scrive

Dj morto, sequestrata salma: pm di Roma dispone autopsia, si indaga per omicidio preterintenzionale - Per la Procura assumono rilevanza centrale i nuovi esami effettuati in Spagna dalla famiglia Noschese dai quali sono emerse fratture alle clavicole e a 7 ... Lo riporta napoli.repubblica.it