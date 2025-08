Morte Dj Godzi sequestrata la salma | aperto fascicolo per omicidio preterintenzionale

Aperto un fascicolo di indagine per omicidio preterintenzionale in merito alla morte di Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi, morto in circostanze ancora da chiarire lo scorso sabato 19 luglio nella sua casa di Ibiza. La procura di Roma, che indaga su quanto accaduto nell‚Äôisola spagnola, ha disposto il sequestro della salma del 35enne napoletano. Per gli inquirenti romani, competenti ad indagare sui fatti riguardanti i cittadini italiani all'estero, l‚Äôipotesi √® che il dj sia morto in seguito al trattamento dei poliziotti spagnoli che l'hanno immobilizzato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Morte Dj Godzi, sequestrata la salma: aperto fascicolo per omicidio preterintenzionale

"Mio figlio legato e picchiato'' ma la guardia civil la racconta diversa sulla morte del napoletano DJ Godzi - Continuano a emergere dettagli e contraddizioni sulla tragica morte del DJ napoletano Michele Noschese, noto come ‚ÄúGodzi‚ÄĚ, avvenuta il 19 luglio a Ibiza in seguito a un intervento della Guardia Civil nella sua abitazione a Roca Llisa, complesso residenziale nella zona di Santa Eulalia.

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo - Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulla morte di dj Godzi, il 35enne napoletano Michele Noschese, deceduto all'alba di sabato 19 luglio nella sua casa di Ibiza, dopo una festa.

Giallo sulla morte di Michele Noschese, dj Godzi scomparso a Ibiza a 35 anni - Roma, 21 luglio 2025 ‚ÄstGiallo a Ibiza sulla morte di Michele Noschese. Il dj producer napoletano, ¬†35 anni, √® scomparso nella notte tra venerd√¨ e sabato in circostanze ancora tutte da chiarire.

Morte Michele "Godzi", la famiglia blocca la cremazione: la salma potrebbe tornare in Italia

Napoli, morte dj Godzi: flash mob ricordo per chiedere giustizia

