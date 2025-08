La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale sulla morte di Michele Noschese, 35 anni, noto come Dj Godzi, deceduto a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. Gli inquirenti romani, competenti sui casi che riguardano cittadini italiani all’estero, hanno disposto il sequestro della salma, rientrata in Italia nei giorni scorsi. Secondo l’ipotesi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Morte Dj Godzi, fascicolo per omicidio preterintenzionale: sequestrata la salma