Morte Dahlmeier polemiche assurde sui social Omissione di soccorso e cinismo per il mancato recupero

Purtroppo neppure un evento tragico come la morte di Laura Dahlmeier sfugge a una delle peggiori brutture dell’epoca contemporanea, quella delle polemiche sui social network, innescatesi dopo la conferenza stampa nella quale Marina Krauss, compagna di ascesa di Dahlmeier, ha raccontato i dettagli dell’accaduto e l’alpinista tedesco Thomas Huber ha spiegato le ragioni della decisione di non recuperarne le spoglie. Va sottolineato come la maggioranza dei commenti sia stata di solidarietĂ e cordoglio. Cionondimeno, una non trascurabile minoranza di utenti ha voluto mettere in discussione il comportamento dei protagonisti della vicenda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Morte Dahlmeier, polemiche assurde sui social. “Omissione di soccorso” e “cinismo” per il mancato recupero

