Morte Alessandro Venier | Chi E’ E Che Lavoro Fa La Madre!

Un crimine familiare che ha scioccato il Friuli: ecco cosa è successo davvero nella notte dell’orrore. Nella quiete apparente di Gemona del Friuli, tra le Alpi e la normalità di una piccola comunità friulana, si è consumato un crimine agghiacciante che ha lasciato tutti senza parole. È la notte tra il 25 e il 26 luglio 2025 quando Alessandro Venier, 35 anni, viene ucciso brutalmente. Il suo corpo verrà ritrovato solo giorni dopo, il 31 luglio, fatto a pezzi e nascosto in un bidone, coperto con calce viva per mascherare l’odore della morte. Un orrore inimmaginabile. A confessare il delitto non sono sconosciuti né assassini di professione, ma due donne molto vicine alla vittima: la madre, Lorena Venier, 62 anni, e la compagna, Marylin Castro Monsalvo, 31 anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Morte Alessandro Venier: Chi E’ E Che Lavoro Fa La Madre!

Fatto a pezzi e poi chiuso in un bidone in cantina per impedire che l'odore del cadavere si diffondesse, insospettendo qualcuno. Orrore a Gemona La vittima si chiamava Alessandro Venier, 35 anni, e viveva con la compagnia, 30 anni colombiana, e con la ma Vai su Facebook

Delitto Gemona: chi era Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi da madre e compagna; Uomo ucciso e fatto a pezzi. La madre interrogata dal pm: Ho fatto una cosa mostruosa; Omicidio Gemona, perché le due donne hanno fatto a pezzi Alessandro Venier: la cena non preparata e le….

Lorena Venier, chi è la madre che ha ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro: infermiera, è andata al lavoro dopo l'omicidio - Il suo corpo, smembrato e ricoperto di calce, ritrovato in un bidone, nella cantina della sua abitazione a Gemona, in provincia di Udine. Si legge su msn.com

Alessandro Venier, la mamma Lorena è andata al lavoro in ospedale come nulla fosse dopo averlo ucciso e fatto a pezzi - È andata la lavoro come se niente fosse successo, Lorena Venier, la donna di 61 anni che ha ammesso di aver ucciso e fatto a pezzi il corpo del figlio Alessandro Venier, di 35 anni. msn.com scrive