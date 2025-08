Morta schiacciata nella sua camera da letto | la prof trovata così dopo una settimana

Per giorni nessuno ha sentito la sua voce, nessuno ha visto movimenti nella casa dove da un anno viveva da sola. Ma nessuno, almeno fino a quel momento, sembrava essersene accorto. Solo un odore sempre più pungente ha risvegliato l’attenzione del vicinato, costringendo qualcuno a comporre quel numero di emergenza che ha rivelato una tragedia consumata in silenzio. Il corpo di Teresa Di Fiore, 60 anni, è stato ritrovato in condizioni drammatiche nella sua abitazione di Borgo Valsugana, in Trentino. L’allarme è scattato quando un forte odore ha cominciato a invadere le scale del palazzo. I vicini, preoccupati e incapaci di ottenere una risposta al citofono, hanno chiamato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it