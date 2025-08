Morsa da uno squalo Il dramma della vip italiana incinta | la corsa in ospedale

Shock e paura sulle spiagge di Porto Rico. La giornata a Isla Verde, una delle mete più gettonate del nord dell’isola, si è trasformata in un incubo per Eleonora Boi, giornalista italiana ed ex volto di Sportitalia e Mediaset. In attesa del terzo figlio dal cestista Danilo Gallinari, Eleonora è stata morsa da uno squalo mentre nuotava in mare, scatenando il panico tra bagnanti e fan. Immediatamente soccorsa, la Boi è stata trasportata al Centro Medico Rio Piedras di San Juan e attualmente è sotto osservazione. La notizia, rimbalzata dai media locali e subito diffusa anche in Italia, ha scosso amici e sostenitori della giornalista, 39 anni, originaria di Cagliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morsa da uno squalo”. Il dramma della vip italiana, incinta: la corsa in ospedale

