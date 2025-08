Roma, 1 ago. (askanews) - Airbus e l'Italia. Un legame che dura da oltre mezzo secolo e che ha importanti ricadute sul tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Una presenza industriale e tecnologica in crescita e foriera di ulteriori sviluppi. Askanews ne ha parlato con Valerio Moro, da pochi mesi head of Airbus in Italia. "L'Italia ha un ruolo fondamentale per Airbus da piĂą di 50 anni. L'Italia è nella Top 10 della supply chain mondiale di Airbus, ha un ruolo assolutamente vitale e con delle ricadute di fatto in termini di posti di lavoro che vanno al di lĂ dei 13mila diretti. E' una cifra importante, una dinamica che prosegue anche nei prossimi anni grazie al rump up, all'aumento della produzione che stiamo proiettando su tutti i nostri grandi programmi di aerei commerciali e anche nel comparto della difesa dove operiamo in partnership storiche con aziende come Leonardo, citiamo a tale proposito il successo di Mbda che è leader nel suo settore, una leadership costruita grazie alla forte cooperazione tra varie nazioni e grosse realtĂ industriali, poi Atr, che è leader nel settore del trasporto regionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Moro: Airbus e l'Italia, un legame che dura da oltre 50 anni