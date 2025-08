Morì per una Tesla con l’Autopilot l’azienda di Elon Musk per la prima volta deve pagare La condanna parziale e il risarcimento da 243 milioni

Una giuria della Florida ha inflitto una condanna pesantissima a Tesla: 242 milioni di dollari per un incidente stradale del 2019 che ha coinvolto il sistema Autopilot. È la prima volta che l’azienda di Elon Musk viene ritenuta legalmente responsabile per un sinistro legato alla sua tecnologia di assistenza alla guida. E per quanto considerata parzialmente responsabile, si ritrova pagare un risarcimento importante di 243 milioni di dollari. Lo scontro fatale a Key Largo nel 2019. L’incidente è avvenuto a Key Largo quando la Tesla guidata da George McGee si è schiantata contro un Suv Chevrolet fermo fuori strada. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tesla - autopilot - azienda - elon

Tesla, guida autonoma sotto accusa. Con l’Autopilot frenate fantasma e incidenti mortali - L’immagine futuristica delle auto che si guidano da sole, promossa da Elon Musk e dalla sua Tesla, continua a incrinarsi.

Morì per una Tesla con l’Autopilot, l’azienda di Elon Musk per la prima volta deve pagare. La condanna parziale e il risarcimento da 243 milioni Vai su X

La sentenza rischia di aprire la strada a una valanga di richieste di risarcimento danni per gli incidenti con la guida assistita. La difesa dell'azienda e come è stata decisa la cifra per i famigliari della vittima Vai su Facebook

Morì per una Tesla con l'Autopilot, l'azienda di Elon Musk per la prima volta deve pagare. La condanna parziale e il risarcimento da 243 milioni; Supercharger Tesla aperti a tutti: ricavi miliardari per l’azienda; Tesla, in arrivo la Full Self Driving V13.

Morì per una Tesla con l’Autopilot, l’azienda di Elon Musk per la prima volta deve pagare. La condanna parziale e il risarcimento da 243 milioni - La sentenza rischia di aprire la strada a una valanga di richieste di risarcimento danni per gli incidenti con la guida assistita. Come scrive msn.com

'Morte causata da Autopilot', Tesla deve pagare 242 milioni - Una giuria della Florida ha condannato Tesla a pagare centinaia di milioni di dollari per un incidente mortale del 2019 attribuito alla tecnologia di assistenza alla guida "Autopilot" dell'azienda. Riporta ansa.it