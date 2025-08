Morengo. In occasione del concerto dei Nomadi in programma sabato 2 agosto presso l’oratorio parrocchiale, il sindaco ha firmato un’ordinanza con effetto immediato: vietata la vendita, l’asporto e il consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine su tutto il territorio comunale, dalle ore 19 fino alle 3 del mattino successivo. La decisione arriva per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento è chiaro: niente vetro e niente lattine, nĂ© per chi somministra nĂ© per chi acquista. Vietato anche abbandonare bottiglie e contenitori nelle strade e nelle aree interessate dalla manifestazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Morengo, stretta su vetro e lattine per il concerto dei Nomadi