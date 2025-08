Morbillo quasi un italiano su 10 a rischio infezione | a Bolzano e Calabria più under 20 vulnerabili

Allarme morbillo in Italia: oltre 5 milioni di non immunizzati Una fetta enorme della popolazione italiana - il 9,2% pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini - non ha l’immunità al morbillo perché non ha mai contratto l'infezione o non si è vaccinata. Potrebbe dunque ammalarsi se incontrasse il virus. È il dato saliente che emerge da uno studio coordinato dall’ Istituto Superiore di Sanità . 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morbillo, quasi un italiano su 10 a rischio infezione: a Bolzano e Calabria più under 20 vulnerabili

Morbillo: i casi in Italia sono quasi raddoppiati (anche con complicanze). I contagi e il rischio di focolai per l'estate - I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento. Nel mese di maggio 2025, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), le persone che hanno contratto questa malattia infettiva sono quasi raddoppiate rispetto ad aprile.

Firenze, bambina di quasi 2 anni in fin di vita per il morbillo - (Adnkronos) – Una bambina di diciannove mesi ha rischiato la vita per il morbillo. La piccola ha finalmente lasciato il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, e il peggio sembra davvero passato.

Morbillo, quasi un italiano su 10 è a rischio infezione - non ha l'immunità al morbillo e potrebbe contrarre l'infezione se incontrasse il virus. Secondo ansa.it

Morbillo, quasi un italiano su 10 a rischio. Lo studio Iss - Fondazione Kessler rivela: tra il 2013 e il 2022 quasi 15mila casi, 14 i decessi. Da doctor33.it