I carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di cannabis con 850 piante nei monti di Stilo e un casolare usato per essiccare droga. A Monasterace, in un'altra operazione, hanno sequestrato una pistola con matricola abrasa, oltre 300 munizioni, alcune da guerra, e materiale per la lavorazione della marijuana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Monti di Stilo, scoperte 850 piante di cannabis