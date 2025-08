Mondiali tuffi 2025 il programma di domani 2 agosto | orari tv italiani in gara

Sabato 2 agosto all’ OCBC Aquatic Center di Singapore andrĂ in scena l’ottava giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherĂ di certo e in questo day-8 lo schedule prevede i preliminari della gara maschile dalla piattaforma, semifinale e finale della gara femminile dal trampolino tre metri. Grandi attese rispetto a quest’ultima prova citata. La presenza di Chiara Pellacani, oltre che di Elisa Pizzini, alimenta l’attenzione degli appassionati. Pellacani viene da un percorso eccellente nel corso di questa rassegna con un bronzo dal metro e soprattutto l’oro con Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (2 agosto): orari, tv, italiani in gara

