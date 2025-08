Mondiali Singapore 2025 il programma di oggi 1° agosto | orari nuoto e tuffi tv italiani in gara

Venerdì 1° agosto proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno i preliminari del trampolino da 3 metri femminile e la semifinale e la finale del trampolino da 3 metri maschile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TUFFI ALLE 8.00 E ALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 L’ Italia vedrĂ in gara per quanto riguarda i tuffi nel trampolino da 3 metri femminile Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, mentre nel nuoto saranno in gara nella notte sei azzurri nelle batterie di quattro specialitĂ individuali e la 4Ă—200 metri stile libero maschile, infine nel pomeriggio si disputeranno quattro semifinali e cinque finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (1° agosto): orari nuoto e tuffi, tv, italiani in gara

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv - Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze.

