Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 2 agosto | orari nuoto e tuffi tv italiani in gara

Sabato 2 agosto proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno i preliminari della piattaforma da 10 metri maschile e la semifinale e la finale del trampolino da 3 metri femminile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto. L’ Italia vedrĂ in gara per quanto riguarda i tuffi nella piattaforma da 10 metri maschile Riccardo Giovannini e Simone Conte, e nel trampolino da 3 metri femminile Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, mentre nel nuoto saranno in gara nella notte sei azzurri nelle batterie di tre specialitĂ individuali e la staffetta 4Ă—100 metri stile libero mista, infine nel pomeriggio si disputeranno tre semifinali e sei finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (2 agosto): orari nuoto e tuffi, tv, italiani in gara

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv - Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze.

