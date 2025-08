Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 2 agosto | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Sabato 2 agosto proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno i preliminari della piattaforma da 10 metri maschile e la semifinale e la finale del trampolino da 3 metri femminile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto. L’ Italia vedrà in gara per quanto riguarda i tuffi nella piattaforma da 10 metri maschile Riccardo Giovannini e Simone Conte, e nel trampolino da 3 metri femminile Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, mentre nel nuoto saranno in gara nella notte sei azzurri nelle batterie di tre specialità individuali e la staffetta 4×100 metri stile libero mista, infine nel pomeriggio si disputeranno tre semifinali e sei finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (2 agosto): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - agosto - gara

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

Mondiali Di Singapore: Programma Ed Italiani In Gara Venerdì 1 Agosto (Day 6) Vai su X

Martinenghi d'argento ai Mondiali di Singapore nei 100 rana! Il nuotatore di Azzate sale sul secondo gradino del podio alle spalle del cinese Qin Haiyang dopo una gara chiusa con il tempo di 58"58 LEGGI QUI #varesesport #nuoto Vai su Facebook

NUOTO, MONDIALI DI SINGAPORE 2025: I RISULTATI DELLE BATTERIE 1 AGOSTO; Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (1° agosto): orari nuoto e tuffi, tv, italiani in gara; Mondiali nuoto Singapore, programma 1 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv.

Mondiali nuoto Singapore, programma finali oggi 1° agosto: gli orari e gli italiani in gara - Riflettori puntati su Sara Curtis che disputa per la prima volta una finale iridata. Riporta today.it

Il programma dei Mondiali di nuoto di venerdì 1 agosto e dove vederli in tv - L’Italia punta a nuove medaglie ai Mondiali di nuoto a Singapore. msn.com scrive